Coronavirus l’esperto Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell’IRCCS ha parlato della situazione di Codogno e non solo.

Il diffondersi del coronavirus in Italia sta creando panico e paura tra la popolazione. Il fatto che un’infezione che fino a poco fa ci sembrava così remota e distante ora sia una realtà anche per il nostro Paese sta creando caos. A Codogno, in Lombardia, ci sono diversi casi di persone ufficialmente contagiate dal virus ed ora le autorità stanno facendo il massimo per contenere il più possibile il nuovo focolaio. Quello che è accaduto nelle scorse settimane a Roma sembra ora solo un lontano ricordo. Per fare luce sulla situazione ha parlato il noto Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. L’uomo è stato ospite de “Sono le Venti” sul Nove. Di seguito le sue dichiarazioni.

Coronavirus, l’esperto: “Il 35% degli italiani a rischio”

“Giusto che le istituzioni siano allertate ma la popolazione deve evitare psicosi. Data la posizione e la possibile espansione del virus, potenzialmente sono esposti il 35% degli italiani. Un numero importante, ma parliamo comunque di una situazione contenibile. Il numero dei possibili infetti si aggira attorno alle 250-300 persone a rischio in lombardia per rapporti interpersonali con gli infetti.

Se sono ottimista? Non la metterei in questi termini. Non mi sento di essere ottimista perché è facile essere smentiti, ma ribadisco che la patologia di per sé non è grave.

L’Italia si sta muovendo benissimo. Siamo molto più preparati di altri Paesi, il sistema sanitario è pronto. Credo che i danni maggiori siano stati riportati dall’economia ed allo svolgimento della vita quotidiana”.

