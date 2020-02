Coronavirus, potenziale allarme in un’altra regione italiana dopo Lazio e Lombardia: verifiche in corso da parte dell’ente di controllo.

Dopo Lazio (con i casi già registrati allo Spallanzani) e Lombardia, il coronavirus ora potrebbe essere anche in un’altra regione italiana. Ovvero l’Emilia Romagna, con Piacenza nuova città monitorata dagli esperti.

Coronavirus, altra regione italiana a rischio

Il 38enne lombardo che ha fatto scattare l’allarme, infatti, ha precedentemente condiviso una cena con un collega che lavora per un’azienda nel piacentino. Ed è per questo, quindi, che sono già scattati i controlli dell’azienda sanitaria locale. L’intento è comprendere gli eventuali contatti dell’italiano nella località.

Sono tre le persone contagiate in Lombardia. Oltre all’uomo già citato, c’è anche un suo stretto conoscente e la moglie attualmente incinta. Mentre il primo è attualmente all’ospedale di Codogno, le altre due persone contagiate sono state portate in isolamento in un’altra struttura.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, l’epidemia ha colpito anche il nostro paese: rischi e precauzioni

Nel frattempo scattano procedure di emergenza nei luoghi frequentati dal 38enne attualmente ricoverato. Il connazionale lavora in una multinazionale nel lodigiano, e nell’azienda si stanno attualmente eseguendo i tamponi su tutti i dipendenti.

Ma non mancano anche le buone notizie, le quali arrivano tutte dalla Capitale. Da una parte migliorano le condizioni dei due asiatici da tempo ricoverati, mentre dall’altra il giovane ricercatore italiano, caso conermato di Covid-19, è definitivamente e ufficialmente guarito. Nel frattempo il Premier Giuseppe Conte invita al non allarmismo e panico nazionale.

Leggi anche —-> Carabinieri Nas: aumentati i controlli sui prodotti di origine animale