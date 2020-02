Calciomercato Juventus, colpo Haaland nel 2022: che cifre per il possibile trasferimento dell’attaccante norvegese a Torino.

Ha appena 19 anni, ma Erling Haaland è il giocatore del momento e uno dei profili più corteggiati del panorama calcistico mondiale. L’attaccante norvegese classe 2000 sta segnando a raffica da quando si è trasferito al Borussia Dortmund e i suoi numeri ormai sono spaventosi: già 10 reti in Champions League, 37 gol stagionali (compresi anche quelli messi a segno al Salisburgo) e addirittura 6 triplette. Un Haaland mostruoso che fa gola ai top club europei e che in passato è stato davvero molto vicino al trasferimento nel campionato di Serie A, più precisamente alla Juventus.

Haaland Juventus, colpo ancora possibile

Le possibile di vedere Haaland con la casacca bianconera, però, non sono svanite del tutto. Secondo quanto riportato dall’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, nel contratto del bomber originario di Leeds ci sarebbe una clausola da 75 milioni di euro per il 2022. La Juventus, dunque, potrebbe decidere di investire questa cifra tra due anni, quando Haaland potrebbe davvero lasciare la Germania e indossare la maglia dei campioni d’Italia in carica. I rapporti tra i due club sono particolarmente buoni e il recente passaggio di Emre Can al Borussia Dortmund lo conferma. Adesso, però, la Juve è concentrata sul tour de force tra campionato, Champions League, Coppa Italia e sono tra qualche mese tornerà a concentrarsi sul calciomercato. Serve un centravanti di livello assoluto alla squadra di Sarri anche perché Higuain potrebbe andare via e il principale indiziato a occupare quel ruolo sarebbe proprio Haaland.

