Incredibile quanto accaduto in Brasile, sulla spiaggia di Guaratuba, lungo la costa dello Stato del Paranà. Due uomini – secondo quanto riferito da ‘ilgazzettino.it’ – avrebbero infatti seviziato e ucciso uno squalo mako di circa 2 metri, esemplare a pinna corta appartenente alla famiglia Lamnidae. Il tutto tra le risate delle persone presenti in quel momento in spiaggia, che non hanno fatto nulla per evitare questo scempio davvero incredibile.

Brasile, seviziano e uccidono uno squalo sulla spiaggia: il video

Lo squalo era in palese difficoltà a pochi metri dalla riva, quando i due uomini hanno deciso di portarlo sulla spiaggia. A quel punto, lo hanno trascinato sempre più lontano da quell’acqua impedendogli dunque di respirare e di salvarsi. Una tragedia choc, che ha letteralmente sconvolto le persone che hanno visto le immagini crudeli. Ecco il VIDEO che sta circolando proprio in queste ore sul web:

https://www.youtube.com/watch?v=U8X2Oa2WZso&feature=emb_logo

