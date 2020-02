Birra, si può bere in abbondanza senza ubriacarsi: svelato il segreto da Jim Koch, fondatore della Boston Beer Company

Cercare modi per bere in eccesso senza ubriacarsi può sembrare una perdita di tempo e denaro, ma se il tuo lavoro ha a che fare con la birra, dovresti ascoltare Jim Koch.

Il miliardario cofondatore e presidente della Boston Beer Company ha rivelato qualche anno fa, il suo segreto per bere tutta la notte senza mai ubriacarsi: il lievito.

Koch dice di mescolare il lievito secco di Fleischmann nello yogurt, aggiungendo poi un cucchiaino di lievito per birra. Koch sottolinea di aver avuto l’idea dall’amico e fan della birra Joseph “Dr. Joe” Owades, che ha conseguito un dottorato in biochimica e ha lavorato presso il laboratorio di fermentazione di Fleischmann.

Il lievito contiene un enzima, l’alcool deidrogenasi (ADH), che rompe le molecole dell’alcool in modo simile a come i fegati metabolizzano l’alcol. Se il lievito è nello stomaco quando inizi a bere, secondo la teoria di Koch, l’ADH inizierà a scomporre l’alcool prima che entri nel tuo sistema.

Ma il mastro birraio avvertì che il suo trucco non era una cura magica per l’ebbrezza. “Ridurrà – non eliminerà – ma mitigherà gli effetti dell’alcol!” Koch ha detto alla rivista Esquire.

Esistono già scettici sull’affermazione di Koch, che definiscono la soluzione scientificamente non plausibile e affermano che l’ADH ha solo un breve lasso di tempo per funzionare in questo modo, ma alcuni esperimenti dimostrano il contrario.

Quindi funziona? C’è solo un modo per scoprirlo, ma ricorda di lievitare (e bere) in modo responsabile.