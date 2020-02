Sempre più serrata la battaglia tra le console di nuova generazione in uscita a breve. Xbox Series X sfida PlayStation 5 anche sul versante dell’audio.

Si preannuncia un autunno estremamente caldo nel mondo degli appassionati di videogiochi. Entrambe le nuove console di punta infatti, PlayStation 5 di Sony e Xbox Series X di Microsoft, faranno il loro debutto sul mercato nell’ultimo trimestre del 2020. Una sfida che monopolizzerà inevitabilmente le liste di regali in vista delle festività natalizie.

Un confronto che esula dalla sola grafica, oramai pressoché fotorealistica in alcuni titoli, per allargarsi al comparto audio. Stando alle indiscrezioni più recenti la console targata Microsoft avrà in dotazione, al pari della rivale nipponica, un chip audio 3d di ultima generazione in grado di rendere l’esperienza di gioco ancor più immersiva, con suoni provenienti da tutte le direzioni.

Xbox Series X, un pieno di tecnologia per sfidare la PS5 di Sony

Se l’audio è diventato uno dei fattori fondamentali nel moderno intrattenimento, alcuni rumors raccolti da Eurogamer ipotizzano che sotto il cofano della nuova console Microsoft potrebbe esserci molto di più. Un leak svelerebbe infatti una supremazia tecnologica sulla concorrente di casa Sony, con GPU Navi a 56 cluster a fronte dei 36 cluster della versione montata sulla PS5.

Indiscrezioni che con ogni probabilità troveranno conferma o smentita nei prossimi mesi, in attesa di poter ammirare le ultime nate sugli scaffali dei negozi.Nessuna ufficialità neanche riguardo il prezzo di vendita, sebbene in molti ipotizzino 499 dollari come cifra di lancio.

Disco SSD per caricamenti più rapidi, RayTracing e risoluzione fino a 8k

Salvo le sopracitate ipotesi, il confronto con la PS5 appare anche questa volta piuttosto equilibrato. La nuova Xbox monterà una cpu AMD Ryzen di terza generazione e una gpu AMD Radeon RDNA, in grado di supportare le tecnologie Ray Tracing e Variable Rate Shading per una illuminazione ancor più realistica.

Per l’archiviazione ci sarà un disco a stato solido (SSD) per garantire termpi di caricamento più brevi, 16 GB di Ram GDDR6, uscita video 8K e 4K fino a 120 frame al secondo e un lettore ottico Blu-ray 4K. Un video di presentazione della Xbox Series X è disponibile sul sito Microsoft.