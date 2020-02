Parte oggi il progetto di bonifica di Scampia, con la demolizione della prima delle ultime quattro Vele, simbolo di spaccio e degrado

Napoli si prepara ad un’importante novità nell’area di Scampia, nota ai più come luogo molto pericoloso, legato alla Camorra, allo spaccio di droga e alla criminalità di ogni tipo. Questa mattina, alle ore 11.17, è partito il progetto per la demolizione delle quattro ultime Vele di Scampia. ‘Re-Start Scampia’, così si chiama il progetto messo in atto dal sindaco de Magistris, prevede la totale demolizione delle Vele A, C e D, mentre per quanto riguarda la vela B è in progetto una ristrutturazione totale, per renderla vivibile. L’idea è quella di trasformare lo sfondo di Gomorra in una piacevole zona di periferia, vivibile dai civili. Questa mattina si è partiti con la demolizione della Vela A, e nei prossimi 40 giorni si punta alla demolizioni di due delle altre tre Vele presenti.

Scampia, le parole del sindaco De Magistris

Subito dopo aver iniziato con la demolizione della Vela A, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha voluto commentare l’accaduto, promuovendo il progetto portato avanti dal Comune. “Scampia batte Gomorra tre a zero“. Parole che fanno intendere il volere dei napoletani e del sindaco. Scampia deve diventare una zona abitabile, non più immediatamente associata a criminalità organizzata, spaccio, degrado più totale, ma quartiere periferico abitato da famiglie. L’abbattimento delle Vele sta a significare proprio questo. Eliminare un simbolo reso poi famoso da Gomorra, in modo da edificare dei complessi residenziali per i cittadini di Napoli. A sottolineare la presenza e la resistenza dei cittadini, il sindaco de Magistris ha poi precisato: “C’è stata lotta e dignità dei cittadini di Scampia ed una bella pagina di collaborazione tra Governo e amministrazione“.

