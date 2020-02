Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha accettato una richiesta di incontro da parte del leader di Italia Viva, Renzi

Il premier Giuseppe Conte ha accettato la richiesta di incontro da parte del leader di Italia Viva Matteo Renzi per la settimana prossima. Intanto quest’ultimo oggi ha tenuto una conferenza stampa in una sala del Senato nella quale ha parlato di diversi temi.

La conferenza stampa di Matteo Renzi

Sull’obiettivo da raggiungere: “Il nostro obiettivo è dare una mano al Paese sia che continuiamo a stare in maggioranza sia che la maggioranza sia un’altra, come evocato da chi pensa alla sostituzione con dei responsabili, che magari si verificherà nelle prossime settimane, del tutto legittima. L’elezione del sindaco di Italia e la trasformazione del reddito di cittadinanza da sussidio a aiuto fiscale per le imprese i lavoratori sono fra le priorità di Italia Viva per il Paese. Ci sono due esempi di buon funzionamento: la ricostruzione del Ponte di Genova e l’Expo di Milano.

La proposta di Italia Viva: “Dunque la nostra proposta è mettete i commissari nei cantieri più importanti di questo Paese. Mettete cento commissari in questo Paese e l’Italia svolta. Per rimettere in moto l’Italia la struttura commissariale è l’unica soluzione percorribile. Per noi è la priorità del Paese. Senza uno sblocco dei cantieri, la crisi economica che potrebbe raggiungere il nostro Paese, che ragionevolmente ci accingiamo a vivere, sarà ancora più grave. Credo che la cosa più pulita sia vedersi la prossima settimana con Conte”.

Sul caso Autostrade: “Il decreto intercettazioni non è di fiducia a un singolo ministro. Grasso non è ancora fra le fonti normative. Le sue valutazioni su cosa sia la mozione di sfiducia si trova nel regolamento del Senato e non nella mente ampia di Grasso. Se Grasso ha interesse a vedere una mozione di sfiducia a un ministro non ha che da attendere. Io sono perché Autostrade paghi per quello che è successo, paghi tanto. Spero che non vi sia chi, in nome del populismo, faccia una battaglia al termine della quale è lo Stato a pagare alle Autostrade”.

Fiducia al Governo sul decreto ‘intercettazioni’

Il Senato ha confermato la fiducia al governo sul decreto legge intercettazioni con 156 voti favorevoli, 118 contrari e zero astensioni. Ora il provvedimento approda alla Camera. Scade il 29 febbraio. Matteo Renzi non ha invece partecipato al voto sulla fiducia.

