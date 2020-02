Un’invenzione a dir poco sorprendente quella fatta a Praga. Infatti in Repubblica Ceca nasce la spa della birra, il centro benessere alternativo

Gli amanti della birra già staranno prenotando un volo solo andata per la Capitale della Repubblica Ceca. Infatti a Praga nasce la prima spa al mondo dedicata alla bevanda alcolica composta da luppolo e malto d’orzo.

Un’invenzione unica, che permetterà agli appassionati di immergersi nella propria bibita preferita ed ottenere effetti rilassanti come in una spa normale. Il sogno di tutti gli amanti della Birra diventa quindi realtà in Repubblica Ceca.

I centri benessere che adotteranno questo nuovo tipo di Spa, così hanno deciso di illustrare quale sarà il percorso. Andiamo quindi a scopirere tutti i dettagli sull’innovatico centro benessere.

Praga, nasce la spa della birra: il percorso

Come potete immaginare, questo particolare tipo di spa non ha le stesse caratteristiche delle spa tradizionali. Ovviamente al posto dell’acqua ci saranno vasche piene di Birra, condite da un ambiente molto intimo fatto di luci soffuse e candele sparse.

Le vasche inoltre sono fatte apposta per una sola coppia di clienti, e sono tipicamente in legno, con un apposito sostegno per poggiare la birra che si sta sorseggiando. A riempirle ci saranno 350 litri di birra, ad una temperatura che va dai 27 ai 37 gradi.

In seguito al rilassante bagno nella bevanda composta da luppolo e malto d’orzo, ci sarà un massaggio rilassante della durata di 20 minuti per le coppie e 40 minuti per chi ha deciso di scegliere il percorso solitario. Una volta concluso il percorso, i responsabili della Spa consigliano di non fare subito la doccia, per permettere al corpo di assorbire tutti gli effetti benefici nelle successive 12 ore.

La seduta nel centro benessere ha il costo di 2800 corone ceche, poco più di 100 euro. Ma per gli amanti della bevanda alcolica questi sono soldi ben spesi, visto che non solo sarete immersi nella vostra birra, ma avrete anche la possibilità di visitare quella che è considerata una delle più belle città al mondo.

L.P.

