Pesaro, un operaio edile è stato arrestato dopo che in casa sua sono state trovate due serre per la cannabis. Processo per direttissima e condanna.

Pesaro, ufficialmente era un operaio edile, ma vent’anni fa era già stato condannato per un fatto legato alla droga. E ora sembra esserci ricascato. Grazie al lavoro della Polizia di Stato in forza alla Questura di Pesaro e Urbino un 37enne è stato arrestato e processato per direttissima nelle ultime ore.

Gli uomini della Mobile hanno eseguito un controllo a casa dell’operaio nel quaertiere Pamntano di Pesaro. Era sospettato di aver iniziato una coltivazione casalinga di cannabis per la cessione a terzi. In effetti all’interno della sua abitazione gli agenti hanno trovato due serre adibite alla coltivazione delle piante. Erano attrezzate con tutti i dispositivi utili, partendo dalle luci alogene e dall’impianto di aspirazione. Inoltre erano presenti due piante e alcune talee derivanti da precedenti coltivazioni.

Sono stati sequestrati alcuni pezzettini di hashish, un quantitativo di 250 grammi di infiorescenze essiccate pronte per la cessione oltre ad un bilancino elettronico di precisione. Era evidfente quindi che fosse stata coltivata per il commercio e non per uso personale. Così sono scattate le manette e poi il processo per direttissima con la condanna a 14 mesi di reclusione e 3000 euro di multa.

Matteo Salvini da Pesaro attacca: “Qualche parlamentare usa la cannabis”

Oggi, nelle ore appena successive alla vocenda, a Pesaro è arrivato Matteo Salvini, per un comizio già programmato da tempo. E ne ha approfittato per ribadire un concetto al qaule è legato da tempo: “Dico guerra alla droga, città per città, quartiere per quartiere. La Lega è orgogliosa di aver presentato il disegno di legge ‘Droga zero’ e di aver contrastato i pusher con provvedimenti concreti”. Nel suo elenco rientrano la videosorveglianza, le scuole più sicure, maggiore potenziamento delle Forze dell’Ordine.

Le parole di Salvini arrivano dopo il fresco allarme degli esperti delle Agenzie antidroga e delle Forze di Polizia riuniti a Roma. Ma il leader dellaLega è andato anche oltre: “A giudicare dagli occhi che vedo la mattina in Parlamento – ha detto – qualche parlamentare la difende perché ne fa uso. Avevano proposto di fare il test antidroga ai parlamentari, personalmente posso farlo anche domani mattina…”.

Una proposta che trova concorde anche Maurizio Gasparri (Forza Italia). Secondo lui alcuni parlamentari che hanno difeso l’uso indiscriminato delle droghe lo hanno fatto perché consumatori. “Quando il centrodestra tornerà al governo dovrà fare una priorità della lotta a tutte le droghe. Con politiche serie di prevenzione e recupero, non solo con slogan”.