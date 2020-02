Nigeriano si masturba sul bus, il filmato sta facendo il giro del mondo. In migliaia di italiani stanno cercando di comprendere come la legge abbia soprasseduto.

Un video che sta sciamando sui social networks e sulle piattaforme web quello di cui vi parleremo. Nelle immagini è ritratto un uomo di colore, che si rivelerà essere originario della Nigeria, il quale passa il tempo sul bus in modo a dir poco creativo. L’uomo infatti, mentre il veicolo si muoveva per le strade di Canazei, in provincia di Trento, ha deciso di masturbarsi nella sua seduta. Il video è inequivocabile, l’uomo sta commettendo atti di onanismo sotto gli occhi increduli dei passeggeri, che restano sbalorditi ed attoniti davanti a quella visione. Uno dei pendolari, come dimostra il video che gira, ha addirittura deciso di registrare quanto accadeva e di denunciare la situazione alle autorità.

Nigeriano si masturba sul bus, giudice lo assolve: il motivo – VIDEO

All’inizio il giudice aveva optato per una multa pecuniaria e per tre mesi di isolamento. Proprio ieri la Corte d’Appello ha ribaltato la sentenza, decidendo per l’assoluzione totale. L’avvocato, infatti, ha fatto leva sull’infermità del suo cliente, che ha problemi mentali. Ammesse le proprie colpe, l’uomo ha promesso che avrebbe cercato aiuto in un centro per il trattamento di questi comportamenti.

Ci si chiede però che fine abbia fatto il reato di atti osceni in luogo pubblico. Secondo il giudice, dati i problemi mentali dell’uomo e soprattutto l’orario e la data dell’avvenimento, il fatto non sussiste. Quanto appena raccontato, infatti, è avvenuta alle 7:40 di una domenica mattina fredda e nuvolosa. Secondo quanto riporta La Voce del Tirreno, ciò avrebbe fatto propendere il giudice per una assoluzione totale. Accettando la tesi dell’avvocato difensore, il quale sostiene che l’atto osceno in luogo pubblico avviene solo quando i bambini possono vederlo, non è questo il caso. Il nigeriano era infatti sulla corriere di domenica mattina, quando i minori non vanno a scuola. Una storia che ha dell’incredibile e che potrebbe diventare un importante precederete penale per le prossime sentenze in tal senso.

