Lutto per la morte di Larry Tesler, l’informatico che fece una grande invenzione che ancora oggi facilita il lavoro al computer. Collaborò con Steve Jobs e Bill Gates

Il mondo è in lutto per la morte, a 74 anni di Larry Tesler. L’ informatico e designer americano fu un grande pioniere della tecnologia negli anni ’70 e ’80 e poteva vantare nella sua carriera collaborazioni di un certo prestigio con personaggi del calibro di Steve Jobs e Bill Gates. Anche se magari alla maggior parte della popolazione il nome di Tesler può non sembrare familiare, tutto il mondo lo ringrazia per l’invenzione del “taglia, copia e incolla“.

Morto Larry Tesler, l’informatico che inventò il “copia e incolla”

In molti, non sapendolo, compiono quotidianamente questa azione sul proprio computer o qualunque altro strumento informatico grazie proprio a Larry Tesler. L’informatico, scomparso lunedì scorso per cause che non sono state rese note, cominciò in giovane età a compiere studi sull’intelligenza artificiale. Nel 1973 cominciò a lavorare per la Xerox, dove contribuì a sviluppare l’interfaccia basata sul mouse che tutti utilizziamo. E’ proprio in quegli anni che mise a punto il sistema “taglia-copia-incolla“, che permise di rimuovere, duplicare e riposizionare parti di teste nei documenti.

Nel 1980 passò ad un altro colosso della ‘Silicon Valley’: Apple. Nell’azienda di Steve Jobs collaborò allo sviluppo di alcuni progetti importanti come Apple Lisa e Macinontosh, tra i primi personal computer in commercio. Rimase nella ‘Mela’ fino al 1997, dopodiché fondò una propria società e continuò a lavorare per semplificare l’esperienza degli utenti. Se tante persone hanno guadagnato una montagna di tempo durante i propri lavori al pc è grande merito suo.