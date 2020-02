Oggi Sinisa Mihajlovic compie 51 anni. Giocatori e staff del Bologna si sono riuniti per fargli gli auguri di buon compleanno

Non tutti i compleanni sono uguali. Quello di oggi, per Sinisa Mihajlovic, sarà certamente un giorno speciale. L’allenatore del Bologna spegne oggi 51 candeline, e festeggia una giornata diversa rispetto alle altre. Meno di un anno fa gli è stata diagnosticata la leucemia, e l’annuncio pubblico ha inevitabilmente sconvolto tutto l’ambiente. Lo scorso 29 ottobre Sinisa si è sottoposto ad un trapianto del midollo osseo, e da quel giorno lotta come il guerriero che è sempre stato, in campo prima e in panchina poi. Oltre allo star vivendo una stagione magica col suo Bologna, in lotta per un piazzamento in Europa, l’ex tecnico di Milan e Torino sta dimostrando una tenacia inaudita. L’attaccamento di tutto l’ambiente Bologna, riunitosi per fargli gli auguri di compleanno, ne è una chiara dimostrazione.

Gli auguri dei giocatori e dello staff a Mihajlovic

“Ti vogliamo bene” è il grido con cui tutti i giocatori del Bologna, da Orsolini a Danilo, passando per Barrow e Palacio, si sono riuniti per celebrare il 51esimo compleanno del loro allenatore. Anche tutto il personale, lo staff del Bologna, i medici, i massaggiatori si sono riuniti con lo stesso obiettivo: augurare a Sinisa di passare una giornata speciale con i propri cari, e di godersela in pieno. Infine, il presidente dei rossoblù Joey Saputo ha voluto spendere due parole per omaggiare l’allenatore serbo e per ringraziarlo del suo operato sotto la guida del Bologna: “Sono estremamente orgoglioso che tu sia il nostro allenatore. Auguri e come dico sempre, ti vogliamo in salute: la salute prima di tutto“.

