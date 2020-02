Malattie rare, da oggi è arrivo il primo portale ufficiale voluto dal governo per fornire maggiori informazioni. Un problema che tocca 1 milione di persone.

Malattie rare, le stime dicomno che in Italia almemno 1 milione di persone ne soffre anche se sono poco più di 300mila quelli iscritti al Registro Nazionale. Per tutti loro, ma anche per le loro famigflie e per chi desidera saperne di più è nato da poche ore www.malattierare.gov.it, il primo portale voluto dal Ministero della Salute.

Il progetto è stato illustrato direttamente dal ministro Roberto Speranza. Un portale che va a colmare una lacuna pesante, anche perfhé chi è colpito da una malattia rara è molto più debole rispetto ad altri pazienti. Quindi ha bisogno di un’attenzione maggiore, anche da parte dello Stato. “Stiamo lavorando perché un numero cospicuo di malattie rare – ha detto Speranza – possa rientrare nei Livelli Essenziali di Assistenza. E per promuovere gli screening neonatali, che consentono di ridurre i tempi di diagnosi”.

Il portale è rivolto ai malati ma anche alle loro famiglie e agli operatori del Servizio Sanitario Nazionale. Una collaborazione tra Ministero e Centro Nazionale Malattie Rare (CNMR). Lo scopo è quello di fornire un elenco esaustivo di tutti i punti di informazione regionali e delle associazioni. Ma anche di far conoscere il Telefono verde malattie rare (gestito dal CNMR).

Malattie rare, la banca dati viene incontro alle esigenze dei pazienti



Al centro del progetto c’è la banca dati che ha raccolto tutte le informazioni del Centro Nazionale Malattie Rare. E una newsletter periodica permetterà un aggiornamento costante su molte patologie. Ogni patologia è inquarata con il suo codice di esenzione. E ci sono dettagli sulle associazioni di volontariato e di pazienti con malattie rare, sui centri di diagnosi e cura, i codici esenzione dal ticket, le novità.

Un modo nuovo per approcciare la relazione tra il paziente e i centri di cura. Ma soprattutto per fornire informazioni concrete, che rendano tutti capaci di orientarsi facendo scelte corrette. Un ruolo fondamentale lo avranno le associazioni specifiche che potrano fornire consulenze, approfondimenti e notizie.

Il portale è stato lanciato non a caso adesso dal Ministero. Sabato 29 febbraio 2020 (per i prossimi tre anni verrà celebrata il 28) in tutto il mondo sarà la ‘Giornata delle Malattie Rare‘. Anche quella sarà l’occasione per creare maggiore informazione e fare sentire meno isolati pazienti e famiglie.