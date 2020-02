La festa del Giovedì Grasso inizia il periodo di Carnevale: ecco da dove deriva il nome e perché si celebra

Il Giovedì Grasso prende questo nome perché è un giorno in cui l’abbondanza la fa da padrone prima del periodo di digiuno. Infatti, è l’ultimo giovedì prima dell’inizio della Quaresima (i 40 giorni) che precede la Pasqua. Durante questi giorni di preparazione alla morte e resurrezione di Gesù, ci si dovrebbe attenere ad alcune forme di penitenza come il digiuno dalla carne. Per questa ragione, durante i due giorni simbolo del Carnevale, Giovedì e Martedì Grasso, si mangiano ricche pietanze alle quali si rinuncerà nelle settimane successive. Da questa antica tradizione derivano diverse usanze che prevedono dolci fritti o al forno ma anche piatti a base di carne, in particolare di maiale. La lasagna è uno dei piatti che la fa da padrone un po’ in tutta l’Italia.

Giovedì Grasso, il significato della parola

Il significato della ricorrenza, che quest’anno cade oggi 20 febbraio, asserisce all’etimologia della parola Carnevale. Questa proviene dal latino ‘carnem levare‘ ovvero ‘togliere la carne’.

La celebrazione del carnevale ha origini molto antiche, come per esempio le dionisiache greche o i saturnali romani. Durante le feste dionisiache e saturnali si realizzava un temporaneo scioglimento dagli obblighi sociali e dalle gerarchie per lasciar posto al rovesciamento dell’ordine, allo scherzo e anche alla dissolutezza.

