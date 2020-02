Con la patch 12.00, il noto videogame battle royale Fortnite si aggiorna alla season 2. Ecco quali sono le principali novità

I milioni di videogiocatori da parte di ogni zona del mondo si sono svegliati questa mattina con un importante aggiornamento: la season 2 del secondo capitolo di Fortnite. Il noto videogame battleroyale, fenomeno di caratura mondiale, dopo oltre quattro mesi dall’ultimo aggiornamento, ha deciso di regalare ai propri fruitori un nuovo massiccio cambiamento. Tutto questo grazie alla patch di oltre 8 gb. Il capitolo 2 era iniziato con la novità più grande da quando è stato lanciato sul mercato il gioco: una nuova isola. L’aggiornamento di oggi è certamente meno radicale, ma ci sono alcune novità importanti. A partire dal tema della season. Si parla di “top secret”, di agenti segreti. Con il pass battaglia (acquistabile per 950 vBucks) sarà possibile ottenere nuove skin, emote, sfondi e tanti altri contenuti proprio relativi a questa tematica.

Le novità della nuova season di Fortnite

Entrando più nello specifico, la Epic Games (casa sviluppatrice del gioco) ha reso noti sul proprio sito, tramite un note patch, le principali novità di cui i videogiocatori potranno usufruire a partire da questa mattina. Per quanto riguarda la modalità Creativa, sono state introdotte nuove isole, le gallerie Yatch e Squalo, oltre al Centro grigia piana e il Centro Isola Fluttuante. Parlando invece di nuove armi, è stato introdotto il consumabile ‘cartone insidioso’, con una ricarica temporanea e che permette ai players di nascondersi fino a cinque volte in una partita. Per quanto riguarda altre armi da poter utilizzare nella modalità battle royale, la Epic Games ha deciso di non rivelarle ufficialmente. Si potrà scoprirle solamente giocando. Pochi i cambiamenti alla mappa. Quello che salta all’occhio è la base segreta posta al centro della mappa, che fa da sfondo al tema ‘top secret’ della stagione 2.

