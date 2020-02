La figlia adottiva del regista Steven Spielberg annuncia la sua nuova carriera: sarà sempre nel cinema, ma nel mondo del porno. E il padre sembra d’accordo

Uno dei più grandi registi e produttori del mondo del cinema come Steven Spielberg torna alle cronache, ma stavolta non per suoi meriti artistici. Da buon padre ha trasmesso la passione della recitazione alla sua figlia adottiva Mikaela, che però ha scelto di darsi al mondo del porno. La 23enne, adottata da Spielberg insieme a sua moglie, l’attrice Kate Capshaw, in un’intervista al ‘Sun‘ ha spiegato la sua volontà e i motivi della sua scelta.

La figlia di Spielberg nel mondo del porno: papà Steven sembra d’accordo

“Mi sono stancata di non riuscire a capitalizzare il mio corpo e di sentirmi dire di odiare il mio corpo” ha raccontato Mikaela, spiegando perché vuole fare l’attrice porno. “Mi sono stancata di lavorare tutti i giorni senza soddisfare me stessa, voglio fare un lavoro che altre persone. Questo mi fa stare bene e non mi fa sentire violata”. La figlia adottiva di Steven Spielberg ha avuto un infanzia e un adolescenza difficile, caratterizzata da abusi sessuali, problemi di anoressia, disturbi psichici e alcolismo.

La scelta della ragazza, però non sembra aver più di tanto di fatto arrabbiare i genitori: “Per loro è importante che io stia bene e che sia sicura di me stessa. Quando vedranno dove sarò arrivata, guardando come ero un anno fa, penso che saranno felici di me“. Mikaela Spielberg, il cui nome d’arte è ‘Sugar Star‘, è fidanzata con il 47enne Chuck Pankow, ma ha precisato che non si farà riprendere durante atti sessuali, ma soltanto in scene di nudo.