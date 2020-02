Avviate le indagini per aver tenuto la figlia segregata in casa per 9 lunghi anni

Un’infermiera ha tenuto segregata la figlia in casa per 9 anni. L’accusa mossa dalla Procura di Lucca è di lesioni personali aggravate da maltrattamenti in famiglia. L’infermiera, abitante di Lucca, ha costretto la figlia a stare in casa facendole abbandonare la scuola e privandole ogni contatto con amici e conoscenti. La donna imponeva alla figlia, all’epoca dei fatti ancora minorenne, un genere di atteggiamenti che l’hanno portata a gravi patologie psicofisiche, provocandole anche lunghi periodi di ricovero.

La madre della ragazza segregata in casa sostiene che tutto è partito da una fibromalgia, in realtà le sono stati trovati, nel sangue, dosaggi eccessivi di farmaci. Si sospetta, inoltre che quest’ultimi siano stati sottratti illegalmente dalla clinica per cui lavorava la donna.

Figlia segregata in casa: retroscena shock

Come se non bastasse, alla figlia segregata in casa per nove anni, sono state trovate anche tracce di stupefacenti: oppiacei, per l’esattezza. Tutto è emerso soltanto due anni dopo il suo ricovero d’urgenza, dopo le dimissioni, i Carabinieri hanno avviato un’indagine grazie alla quale hanno trovato tracce di farmaci in casa sua.