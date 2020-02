Elisabetta Canalis sfila col seno in vista, senza alcuna protezione. Le foto che stanno girando sui social in queste ore sono incredibilmente incandescenti.

Elisabetta Canalis è da anni tra le donne più belle d’Italia. La ragazza ha passato ore ed ore sulle passerelle più prestigiose del Paese, ma anche in alcune trasmissioni e spettacoli di ogni genere. Dai tratti tipicamente mediterranei, dai capelli castani e degli occhi vispi, ha conquistato diverse generazioni di italiani. Il suo corpo perfetto, poi, è diventato oggetto di culto per diversi stilisti, che da tempo fanno a gara per cercare di accaparrarsi la sua disponibilità a sfilare con i propri capi d’abbigliamento. Oggi, però, Elisabetta Canalis ha osato come mai prima, mostrandosi in pubblico ad uno degli eventi della moda più importanti del Paese con un vestito che non lascia spazio alla fantasia. I social sono letteralmente impazziti in questi ultimi minuti.

Elisabetta Canalis sfila col seno scoperto, caos sui social – FOTO

La Fashion Week è uno degli eventi più seguiti nel mondo della moda italiano. A Milano, in tanti lottano per cercare di mostrare le proprie modelle ed i nuovi modelli d’abbigliamento sul palco della manifestazione. Elisabetta Canalis si è presentata all’evento con un vestito a dir poco pazzesco, le cui immagini sono già tra i trends su Google. La donna indossa infatti una folta giacca colore oro, sotto la quale sfoggia un velo sottilissimo e trasparente. Le sue curve abbandonati sono alla mercé dello sguardo di chi osserva, che non può non rimanere assolutamente ammaliato da cotanta bellezza.

