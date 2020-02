Primi due morti sulla nave Diamond Princess per il Coronavirus. I passeggeri stanno sbarcando a Yokohama, rimpatriati gli italiani

Dopo settimane di stallo nella baia di Yokohama, in Giappone, nella nave Diamond Princess si registrano le prime vittime a causa del Coronavirus. L’imbarcazione da crociera era ferma da due settimane con 3700 passeggeri in quarantena dopo il verificarsi di 620 casi di Covid-2019, di cui 29 in condizioni gravi. Una situazione di gravissimo pericolo per le persone non infette, che in queste ore stanno cominciando a sbarcare.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, l’altra verità: inchiesta schock di una tv coreana

Diamond Princess, primi morti per Coronavirus sulla nave. Altri due passeggeri infetti

Secondo quanto riferito dell’emittente giapponese e prime due vittime del Coronavirus sulla Diamond Princess sono una coppia anziana, un uomo di 87 anni e una donna di 84, giapponese. Nel frattempo i passeggeri che non sono stati infetti stanno cominciando a sbarcare: tra di loro ci sono anche i 30 italiani, che aspettano un aereo proveniente da Roma che li riporterà in patria. Rimarrà, invece, a bordo della nave il Comandante Gennaro Arma per coordinare la delicata situazione di emergenza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Apple rimanda il lancio di iPad Pro e Airpads Lite

Intanto a bordo della Diamond Princess si registrano altri due casi del virus proveniente dalla Cina. Sono due cittadini russi, che però attualmente starebbero bene e non presenterebbero sintomi gravi, ma ovviamente sono stati messi in quarantena nella propria cabina. L’unico cittadino italiano infetto è un 73enne, che si trova ancora sulla nave.