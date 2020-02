Calciomercato Juventus, per la prossima stagione si pensa ad un colpo da ben 60 milioni di euro in attacco

La Juventus, a dispetto di quel che sarà in questa stagione, ha intenzione di apportare diversi cambiamenti a livelli di rosa. In difesa il cambio di generazione è già partito lo scorso anno. Ora tocca all’attacco che vede in rosa un Higuain 33enne ed un Ronaldo che si avvierà verso i 36. L’idea della dirigenza è quella di acquistare una punta di assoluto valore che abbia al massimo 25-26 anni.

Calciomercato Juventus, per l’attacco è lotta tra Werner e Mbappé

Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, è sempre viva l’idea che porta a Kylian Mbappé del Paris Saint Germain. Il problema è che equivarrebbe ad un affare da oltre 300 milioni di euro. Più fattibile invece è la candidatura di Timo Werner del Lipsia. Il tedesco, rispetto al francese, costa molto meno: ‘soli’ 60 milioni di euro. Alcuni emissari bianconeri lo hanno osservato ieri nel match di Champions League contro il Tottenham. La clausola però sarà valida ancora per due mesi, quindi è una corsa contro il tempo prima che si possa scatenare un’asta ultra milionaria in estate.

LEGGI ANCHE—> Mihajlovic, gli auguri di compleanno del Bologna – VIDEO

Rivoluzione anche a centrocampo

Anche a centrocampo potrebbe esserci una rivoluzione in estate. Rabiot e Ramsey non convincono appieno ed anche Pjanic, dopo un inizio scoppiettante, sta calando nelle sue prestazioni. Matuidi non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza e Khedira potrebbe finire in MLS. I bianconeri vorrebbero attuare un colpo da 90, più precisamente acquistare uno tra Pogba e Milinkovic Savic. Il preferito è il francese che è in rotta con il Manchester United ed ha un prezzo di 150 milioni di euro. Il serbo, che costa più o meno lo stesso, è ricercato anche da Inter, Real Madrid e Barcellona.