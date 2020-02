Alcolici venduti ai minori, il governo attraverso l’attività dei NAS intensifica i controlli. E i primi risultati sono già positivi.

Alcolici e superalcolici venduti in maniera esagerata, in particolare ai minori. La cronaca è piena di episodi direttamente o indirettamente collegati ad un fenomeno sempre più dilagante in Italia. Non è soltanto un problema legato al pericolo di incidenti sulle strade. Ma più in generale una minaccia per tutta la popolazione, in particolare gli Under 18.

Per questo da inizio 2020 i NAS dei Carabinieri hanno intensificato i controlli in tutta Italia. Un’attività condotta in collaborazione stretta con il Ministero della Salute. Da una parte ci sono le campagne di prevenzione e controllo. Dall’altra però anche la verifica che le leggi siano rispettate. Nel mirino quindi le infrazioni alle norme che regolano la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Così tra gennaio e febbraio i carabuinieri dei NAS hanno svolto

una serie di controlli mirati in luoghi di alta frequentazione da parte del pubblico. Nel mirino soprattutto doiscoteche e pub, ma anche biirtrerie, bar e locali notturni. In tutti è stato controllato il rispetto delle leggo durante l’orario serale e notturno, soprattutto nei fine settimana.

NAS, controlli nei locali: i dati delle ispezioni in Italia parlano chiaro

Dopo una cinquantina di giorni dal via, ecco il primo bilancio dei controlli operati dai NAS. In tutto 353 operazioni, durante le quali sono stati anche individuati ben in 111 casi irregolarità in materia di sicurezza alimentare. Ma anche violazioni alle normative sugli alcolici e sul divieto di fumare oltre ad alcune carenze igieniche dei locali.

Per questo dieci titolari e operatori di esercizi di erogazione di alimenti e bevande sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria. La metà di loro dovrà rispondere del reato di somministrazione di bevande alcoliche verso minori, commesso anche tramite distributori automatici. Sono stati anche sanzionati 109 gestori per violazioni amministrative e 36 di questi sono accusatoi della vendita di alcolici da asporto oltre gli orari consentiti.

Sono state anche individuate irregolarità sul divieto di fumare nei locali e di mancata esposizione dell’apposita cartellonistica preventiva. In tutto sanzioni per un ammontare di 146 mila euro, ma anche il sequestro di 640 kg di alimenti e bevande in cattivo stato di conservazione (o privi di regolare tracciabilità ed etichettatura). E sono anche state sospese sei attività di preparazione e somministrazione.

Ai NAS sono arrivati i compimenti e i ringraziamenti del ministro della Salute, Roberto Speranza: “Il lavoro dei NAS e degli altri Reparti speciali – ha detto – ha prodotto risultati importanti in termini di prevenzione dell’abuso di alcolici e superalcolici. Abbiamo sempre a cuore i nostri giovani e la loro salute”.