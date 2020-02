Sono dell’Aepyornis, il cosiddetto uccello elefante, le uova più grandi mai ritrovate: raggiungono una lunghezza di 35 centimetri

Le uova più grandi mai ritrovate sono quelle dell’Aepyornis, cosiddetto uccello elefante, che viveva nel Madagascar e si è estinta. La circonferenza delle uova era di oltre un metro, mentre la lunghezza 35 centimetri. Il volume pari a circa 150 uova di gallina. Questi animali sono ritenuti gli uccelli più grandi mai esistiti insieme ai Moa. L’estinzione è avvenuta a causa di fattori umani tra cui la caccia, le malattie introdotte da altri uccelli come i polli e le faraone e i cambiamenti climatici. Il DNA è stato ricavato da alcuni scienziati ma non ancora analizzato e sequenziato.

L’espressione “uccello elefante” deriva da un aneddoto di Marco Polo in un passo del Milione che li descrive con ali “che cuoprono venti passi” e penne “lunghe dodici passi”.

Aepyornis come domanda di Chi Vuol essere Milionario

A portare in auge l’argomento una domanda del Chi Vuol essere Milionario: “Le più grandi uova ritrovate, appartengono a un animale estinto che abitava in Madagascar, L’aepyornis, chiamato “uccello…”?”. Le possibili risposte: a) Balena, b) Bisonte, c) Elefante, d) Toro. Il concorrente, Stefano di 33 anni, ha risposto correttamente la ‘C’.

