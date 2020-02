TikTok attiva parental control, la famosissima applicazione per contenuti multimediali e video si aggiorna. Ora i genitori avranno un controllo diretto maggiore sui figli.

TikTok è l’applicazione del momento. In milioni di giovanissimi hanno sciamato sulla nuova piattaforma di origine asiatica per creare nuovi contenuti e condividerli con gli amici ed i followers. Milioni di video, decine di ore di contenuti vengono caricati sulla piattaforma ogni minuti, ogni ora, ogni giorno da mesi ormai. Proprio per questo è nato, come al solito, il problema legato alla sicurezza degli utenti, che sono in grandissima parte minorenni. Contenuti non adatti a loro, messaggi sconvenienti ed alti pericoli potrebbero trarli in inganno con poco. L’applicazione, dopo vari appelli, alla fine ha deciso di dare ascolto alla comunità ed ha implementato una funzione di parental control per l’app. Di seguito il suo funzionamento.

Video con contenuti sconvenienti, messaggi di persone malintenzionate e truffe online. Per evitare che tutto questo possa colpire i milioni di minorenni iscritto a TikTok il parental control è stato implementato dalla squadra di ingegneri informatici che hanno costruito l’applicazione. In questo modo, riporta ANSA, basterà accoppiare un account del minorenne che si vuole proteggere con il proprio. Fatto ciò, l’account dell’adulto avrà a disposizione un nuovo set di funzionalità per controllare e gestire l’altro account. Ora quindi la sicurezza sul social sarà molto più restrittiva e si impedirà ai minori di correre rischi. Sarà anche possibile settare il tempo che l’altro account potrà passare su TikTok, scaduto il quale l’app sarà bloccata fino al giorno dopo.

