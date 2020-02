“Sono Dio”, negli Usa adesso è possibile scriverlo anche sulla targa delle macchine. Una sentenza in Kentucky riscrive tutte le regole.

“Sono Dio” e lo scrive anche sulla targa della sua macchina. In Italia non sarebbe possibile, per buon gusto e per la legge. Ma negli Usa, che hanno fatto delle targhe personalizzate in molti Stati un loro marchio di fabbrica, adesso sì. Almeno in Kentucky dop la sentenza che ha dato il via libera alla bizzarra idea di Ben Hart.

Una battaglia legale tra Hart, supportato anche dalla American Civil Liberties Union che ne ha fatto un principio. Inizialmente le autorità statali avevano negato la sequenza di lettere “IM GOD” sulla vettura dell’uomo. Adesso però dopo la sentenza a suo favore hanno dovuto alzare bandiera bianca.

Lo scontro tra Hart e lo Stato del Kentucky è andato avanti per quasi quattro anni. Lui però ha tenuto duro seguendo una sua idea ben chiara: “Nessuno può dimostrare di non essere Dio“, ha detto l’uomo. In fondo aveva già quella tgarga quando viveva in Ohio e l’ha tenuta per 12 anni senza nessuna contestazione. nel 2016 si è spostato in Kentucky e voleva mantenerla. Ma ha potuto cantare vittoria solo nelle ulrtimeore dopo aver vinto la causa

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Renato Zero, arriva il nuovo spettacolo sulla lotta tra amore e odio

Il tribunale dà ragione a Ben Hart riconoscendo il suo diritto alla libertà



Una storia che gli ha procurato notorietà ma anche denaro. Alla fine della causa infatti il tribunale ha deciso anche un risarcimento di 150mila dollari a suo favore per il diritto che gli era stato negato. “La mia non è una provocazione – ha spiegato lui – ma voglio semplicemente la possibilità come chiunque altro di poter scegliere un messaggio personale per la mia targa, come ogni automobilista”.

Una scelta da ateo convinto, come non ha mai negato di essere. Una volontà che si scontrava contro le leggi del Kentucky, Stato conservatore e cattolico. Per rifiutare la sua richiesta, i legali del Governo locale dicevano che la scritta era offensiva e potevca distrarre gli altri automobilisti. Ora però le autorità del Kentucky dovranno pagare le spese legali e l’uomo sarà libero di girare come vuole.

Hart è un pensionato dei servizi postali, ha sposato la sua fidanzata del liceo e oggi viaggia verso gli 80 anni. La sua era una famiglia religiosa, ma lui ha iniziato a mettere in discussione la religione fin da quando andava ancora a scuola. Qundi anche in Kentucky ha rivendicato la sua libertà di parola e il tribuale gli ha dato ragione. Creando però così un pericoloso precedente.