“Skullbreaker challenge”, ovvero: sfida dello spacca cranio. La nuova pericolosissima tendenza tra giovani arriva dalla Spagna e ha già segnalato i primi feriti. Genitori e insegnanti allarmatissimi.

“Skullbreaker challenge”, letteralmente ‘sfida dello spaccacranio’. Basta leggere il nome per immaginare quanto inquietante e pericoloso sia il nuovo diffusissimo “gioco” tra giovani.

“skull breaker” challenge is the new headache in schools. Several children have been fractured. The trend is viral #skullbreakerchallenge pic.twitter.com/8CLU8etz9H — anu sehgal (@anusehgal) February 15, 2020

Skullbreaker challenge, la nuova sfida tra adolescenti

La tendenza è partita in Spagna, dall’app ‘TikTok’. Sembra che il tutto sia banalmente iniziato come un semplice gioco tra amici, col video diventato poi improvvisamente tendenza.

L’attività è tanto semplice quanto potenzialmente letale e parte con tre ragazzi si allineano e saltano quasi insieme. Quando quello centrale è in volo e gli altri fermi, questi ai lati lo sgambettano da dietro il che porta a una rovinosa caduta spesso battendo il cranio al suolo.

Sul web già circolano parecchie immagini inquietanti in tal senso, con genitori e insegnanti in grande apprensione e a lavoro per arginare il fenomeno. Ciò che appare soltanto un gioco, infatti, può invece avere conseguenze spiacevolissime.

La caduta inaspettata, del resto, può provocare fratture e può letteralmente rompere il cranio. In caso di caduta scomposta poi si rischiano anche lesioni permanenti. Ci sarebbero già i primi feriti seri a tal riguardo. Come si evince dal video in basso, in una di queste sfide – postate rigorosamente sui social – il protagonista batte la testa fino a perdere i sensi. L’allarme è serio.