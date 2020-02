Ravenna, svastica sul monumento dei partigiani: la denuncia del sindaco romagnolo Michele De Pascale

Un altro bruttissimo fatto di discriminazione balza agli onori delle cronache in queste ore. Il disegno di una grossa svastica, realizzata con vernice nera, campeggia sul Sacrario ai caduti della Brigata Cremona di Camerlona, alle porte di Ravenna. A denunciare l’accaduto ci ha pensato il sindaco Michele De Pascale che su Facebook ha commentato il gesto con parole pesanti: “Gravità assoluta e di inqualificabile violenza”.

“Purtroppo dobbiamo sottolineare un altro inqualificabile episodio, che si aggiunge a quelli avvenuti nei giorni scorsi a Bologna e Torino. Atti vandalici che inneggiano al fascismo, al nazismo e all’antisemitismo. Voglio ribadire fermamente, Ravenna, città Medaglia d’oro al valor militare, non tollererà mai tali ignobili azioni, alle quali risponderemo con la necessaria decisione“.

Nel sacrario imbrattato ci sono le spoglie di alcuni partigiani caduti con la Brigata Cremona; eroi nazionali che hanno combattuto per liberare il paese dal Nazifascismo.

Ravenna, svastica sul monumento dei partigiani: la denuncia del sindaco De Pascale

Purtroppo Ravenna è in triste compagnia in quanto a gesti di discriminazione registrati nell’ultimo periodo in Italia. A Bologna una stella di David accompagnata dalla parola “Juden” è comparsa vicino al portone di un signore di religione ebraica, reo di essere imparentato con ex deportati della Seconda Guerra Mondiale.

Le scritte sono state realizzate più di una settimana fa sul muro e sulla colonna di un palazzo che di recente erano stati ridipinti. Qualcuno, si è adoperato per coprirle e minimizzare lo scempio, ma frasi e simboli restano visibili. La Digos dopo aver svolto un accertamento sul posto ha avviato delle indagini per rintracciare i responsabili.

