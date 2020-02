Per quel che riguarda la piaga della prostituzione minorile, il pm di Roma lancia un allarme molto preoccupante

La piaga della prostituzione minorile a Roma è un qualcosa di molto preoccupante. A lanciare l’allarme è il pm della capitale, Maria Monteleone, che ha dichiarato quest’oggi davanti alla commissione parlamentare di inchiesta per l’infanzia e l’adolescenza. “La prostituzione minorile a Roma vede purtroppo sempre più protagonisti bambine e bambini al di sotto dei 14 anni, anche di 10 o 12 anni”. Ha poi spiegato che nel 2019, solamente nella capitale: “abbiamo aperto 31 nuovi procedimenti penali. E negli anni passati c’era stata un’impennata in questa materia dopo la vicenda delle cosiddette ‘baby squillo'”.

Prostituzione minorile, cresce il numero di adescamenti

A preoccupare molto è anche l’incremento dei numeri riguardo adescamenti e pedopornografia. “A Roma sulla base degli ultimi rilievi statistici reali in questi ultimi anni si registra un costante e significativo incremento dei reati che vedono come persone offese i minori di 18 anni. In particolare maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Nell’anno giudiziario 2019 ci sono stati 262 nuovi procedimenti penali aperti per il reato di pornografia minorile mentre sono stati 117 i nuovi procedimenti penali per atti sessuali con minorenne, che è il reato più frequente. Inquietante è anche il costante aumento del delitto di adescamento dei minori commesso attraverso la rete internet”. Solo nel 2019, come dice la pm, c’è stato un incremento del 12,8% dei procedimenti penali che passano dunque da 117 a 132.

Spiega poi come, dal 2013, sono in atto provvedimenti per combattere la piaga. “Dal 2013 a Roma abbiamo creato un sottogruppo di tre pm che si occupano in via esclusiva dei reati di pedopornografia, per la necessità di avere un’altissima specializzazione giuridica, tecnica e informatica, alla luce della gravità di questi fenomeni criminosi che impongono un costante collegamento con forze di polizia anche loro altamente specializzate, e con una uniformità di interventi sul territorio di tutto distretto”.

Ma non è finita qui: “Dal 2013, a Roma abbiamo creato una sala di ascolto con modalità protette riservata a tutti i minori, da sentire, con la strumentazione tecnica necessaria, come vittime o come testimoni di fatti che costituiscono reato: dal 2015 al 2018 sono stati ascoltati ben 903 minorenni, di cui 570 bambine, per episodi di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale nel suo significato più esteso. Tra questi 903 bambini, non sono pochi quelli che hanno meno di 6 anni mentre sono tanti quelli di età compresa tra i 7 e i 13 anni”.

