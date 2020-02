Pay TV, proseguono le indagini: altri 223 denunciati

La pirateria è un fenomeno che viene combattuto da tempo, ammontano a 223 i denunciati per abbonamenti pirata a Pay TV. I clienti denunciati utilizzavano abbonamenti non ufficiale per la visione – illegale – di film, serie TV ed eventi sportivi. Questi ultimi rischiano la reclusione fino a otto anni e una multa di 25mila euro, soltanto dopo che gli saranno confiscati TV, Smartphone e computer.

Pirateria, sottratti al mondo del libro 528 milioni l’anno: i dati inquietanti

La pirateria toglie al mondo del libro circa 528 milioni di euro l’anno, questi sono i preoccupanti dati riportati dall’Ansa. Questi numeri sono pari al 23% del valore di mercato ed hanno una ricaduta per il sistema Paese di circa 1,3 miliardi di euro e 216 milioni per i mancati introiti da parte del fisco.

Secondo le stime, un italiano su tre che ha più di 15 anni (36%) ha portato a termine almeno un atto di pirateria ed il 66% di loro pensa che l’ipotesi di essere scoperti o puniti sia pari a 0.

Il danno economico si stima per circa 324 milioni di euro provocato all’editoria varia. Sono infatti 29 milioni le copie di libri vendute in meno. Per quel che riguarda l’editoria universitaria si hanno 4 milioni di copie in meno valutabili per 105 milioni di danno. All’editoria professionale e le banche dati 99 milioni per 2,9 milioni di copie in meno vendute. Questo comporta anche una perdita dei posti di lavoro, pari a 3600, in questi mondo considerando anche l’indotto di 8800.