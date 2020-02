Morgan mantiene la promessa: il testo modificato di ‘Sincero’ finisce all’asta. Il brano della discordia, il quale ha scatenato il tutto, è già a una cifra super.

Il testo modificato di Morgan finisce all’asta. Dopo aver fatto impazzire media e social, impennando visualizzazioni e scatenando ‘meme’ di ogni tipo, il cantante mantiene la promessa e il brano della discordia finisce sul mercato.

Morgan, finisce all’asta il testo modificato

A confermarlo è stato direttamente il cantautore via Facebook. “Come promesso in diretta a Live #noneladurso, Morgan ha messo all’asta il foglio originale di Sanremo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza”, è questo il messaggio apparso in serata sulla sua pagina ufficiale.

La quota è già salita a 2.470 euro. Restano poco più di due ore alla chiusura, ma la cifra potrebbe ancora superarsi di parecchio. Nel frattempo la polemica tra le parti continua e si rilancia a suo di social e apparizioni Tv. La questione andrà ancora per le lunghe.

La canzona originale è la seguente: “Le buone intenzioni, l’educazione. La tua foto profilo, buongiorno e buonasera. E la gratitudine, le circostanze. Bevi se vuoi ma fallo responsabilmente. Rimetti in ordine tutte le cose. Lavati i denti e non provare invidia. Non lamentarti che c’è sempre peggio. Ricorda che devi fare benzina. Ma sono solo io. E mica lo sapevo”.

Morgan, nel suo ultimo atto folle di una lunga carriera, lo modificò invece così per attaccate pubblicamente Bugo: “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera. La tua ingratitudine, la tua arroganza. Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo il disordine è una forma d’arte, ma tu sai solo coltivare invidia. Ringrazia il cielo che sei su questo palco, ringrazia chi ti ci ha portato dentro. Questo sono io”.