L’esperimento della madre che grazie alla tecnologia riesce a riabbracciare la figlia defunta, potrebbe avere degli effetti negativi: ecco la rivelazione.

Poco tempo fa in Corea del Sud è andato in scena un particolare esperimento. Grazie all’ausilio della tecnologia, una mamma è riuscita a riabbracciare la figlia di 7 anni, defunta a causa di una malattia incurabile.

Se inizialmente l’esperimento ha fatto commuovere l’intero web, adesso c’è chi rivela tutte le conseguenze negative che potrebbe avere sulla donna.

Infatti come ben sappiamo, l’elaborazione di un lutto è un processo doloroso e delicato, e rivedere una persona defunta potrebbe scatenare nel nostro cervello tantissimi effetti negativi.

Ma gli esperti di tecnlogia coreani, inspirati all’episodio “Be right back” della serie Black Mirror, in cui la protagonista di nome Martha perde il fidanzato Ash, in un incidente stradale. Così decide di affidarsi ad un servizio online che permette alla ragazza di rimanere in contatto con Ash.

Ma se quella era una serie tv, e quindi finzioni, questa è la realtà. Infatti l’esperimento coreano potrebbe provocare danni irreversibili alla donna, andiamo a scoprire quali sono.

Così dopo la riuscita del progetto americano intitolato “I met You”, in molti si sono fatti delle domande sui possibili pericoli, che però non lasciano spazio a nessun lieto fine.

Infatti l’incontrare tecnologicamente una persona scomparsa da poco, e poterla riabbracciare solamente virtualmente, comporterebbe vari danni cerebrali.

for people who don't understand whats wrong with this: forming a relationship with an artificial version of a deceased loved one could lead to several mental issues such as depression, codependency, delusions, addiction, and inability to properly process grief. https://t.co/dbiarNvHFC

— erased (@Erasedtwt) February 11, 2020