Stando ad alcuni analisti potrebbe essere presentato quest’anno il nuovo gadget dedicato alla localizzazione. Un nuovo prodotto Apple in grado di rendere tracciabile qualsiasi cosa.

Perdere lo smartphone rientra probabilmente tra le esperienze più stressanti del nuovo millennio. Fortunatamente i modelli recenti sono spesso attrezzati con sistemi di localizzazione, in grado di rintracciare il telefono smarrito. Nel caso di Apple tutti gli utenti avranno probabilmente ringraziato, chi prima e chi dopo, la funzione ‘Trova il mio iPhone‘, valida anche per tablet, notebook e smartwatch.

E’ possibile visualizzare la posizione dello smartphone su una mappa e, in caso di necessità, effettuare da remoto operazioni come il blocco del dispositivo. Dallo scorso anno si rincorrono le voci circa i cosiddetti Apple Tags, o Air Pads, delle “etichette” applicabili su qualsiasi oggetto per poi tracciarlo alla stregua di un telefono.

Un nuovo prodotto Apple per ritrovare chiavi, bici e non solo

Seguendo quello che già fa Tile, il tracker di oggetti Bluetooth, basterà applicare il Tag alle chiavi o a una borsa per conoscerne la posizione in ogni istante. Questo grazie al chip Utrawide Band U2, montato anche sugli ultimi modelli di iPhone ma di cui ancora si conosce poco circa le reali potenzialità.

Gli Apple Tags, stando ai rumors rivelati da MacRumors e 9to5Mac, dovrebbero avere la forma di piccoli dischi. Il nuovo processore potrebbe ad esempio guidare l’utente in una precisa direzione all’interno di una stanza, con uno scarto di pochi centimetri, alla ricerca di un mazzo di chiavi finito accidentalmente sotto una giacca.

In alternativa si può ipotizzare un “pairing” con il telefono attraverso iCloud, come avviene ad esempio per gli auricolari AirPods: la possibilità di richiedere un avviso acustico da remoto o quando ci si allontana oltre una distanza impostata.

Apple Tags, il 2020 potrebbe essere l’anno del debutto

Secondo l’analista Apple Ming-Chi Kuo gli Apple Tags potrebbero fare il loro ingresso sul mercato entro la fine dell’anno, verosimilmente nel terzo trimestre 2020. Si tratterebbe di una categoria di prodotti completamente nuova per l’azienda di Cupertino, rendendo quindi più difficile fare previsioni.

In ogni caso è lecito aspettarsi qualche informazione di più nei mesi che porteranno al tradizionale evento Apple di settembre, dove oltre ai nuovi modelli di iPhone c’è sempre spazio per la “one more thing” da sempre decantata da Steve Jobs.

