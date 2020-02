Juventus, campanello d’allarme per Sarri: un Big va ko e rischia di saltare i prossimi impegni di campionato e di Champions League.

Campanello d’allarme in casa Juventus in vista dei prossimi impegni di campionato e di Champions League contro Spal e Lione. Il tecnico Maurizio Sarri, infatti, potrebbe vedersi costretto a rinunciare ad una delle pedine più importanti del suo scacchiere tattico: Gonzalo Higuain. Ecco infatti il comunicato ufficiale apparso, da poco, sul sito del club bianconero: “Higuain non ha preso parte all’allenamento a causa di una lieve lombalgia e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”.

Juventus, tegola Higuain

Resta da capire, a questo punto, quando l’ex Napoli rientrerà in campo ma è probabile un suo forfait nel match del prossimo turno di campionato contro la Spal. L’obiettivo di Sarri è quello di preservare proprio il bomber argentino in visto della delicata sfida di Champions League contro il Lione, valida per l’andata degli ottavi di finale. In ogni caso, seguiremo con particolare attenzione la situazione in casa Juventus e vi terremo sicuramente aggiornati in merito alle condizioni fisiche di Gonzalo Higuain.

