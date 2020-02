Gioielli con cadmio, una sostanza assolutamente nociva per il corpo umano che viene usta per “tagliare” i materiali preziosi. Per questo i NAS hanno bloccato un commerciante in Italia.

E’ sempre più difficile trovare commercianti onesti. Sempre di più, infatti, sono i casi di persone che cercano di imbrogliare il prossimo, con sotterfugi che hanno dell’incredibile. L’ultimo in tal senso è stato scoperto e portato a galla dai NAS di Venezia. Un commerciante della zona, infatti, per cercare di aumentare i propri guadagni, ha trovato un modo davvero fantasioso per ingannare i clienti. Un modo, però, che non solo imbroglia il cliente, ma può provocare anche importanti danni alla salute. Infatti i materiali usati per creare i gioielli, delle catenine e degli orecchini, sono stati altamente nocivi. Per questo le forze dell’ordine sono intervenute, onde ritirare il carico e segnalare il commerciante al governo.

Gioielli con cadmio, i NAS sequestrano merce nociva

Secondo quanto riporta il Ministero della Salute sul suo portale ufficiale, l’uomo avrebbe venduto dei gioielli falsi. All’interno delle collane, delle catene e degli orecchini contraffatti, infatti, c’era un’altissima percentuale di cadmio. Il cadmio è un minerale che è molto difficile trovare in natura allo stato puro, dato che si lega molto con gli altri materiali. Proprio per questa sua abilità nel legarsi, il cadmio è stato usato per “tagliare” i gioielli ed aumentarne il volume, facendo pagare ai clienti il peso come oro, argento ecc. I NAS alla fine hanno sgominato il giro d’affari e per questo ora l’uomo è in attesa di giudizio. Secondo il comunicato ufficiale, i Carabinieri hanno sequestrato penalmente oltre 614 confezioni di catenine e orecchini (dal valore di 5.000 Euro), basandosi sui risultati di analisi di laboratorio effettuate dall’ARPAV di Venezia.

