La foto rompicapo: apparentemente è un ufo che vola a stretto contatto con gli umani, ma la soluzione è un’altra ed è stupefacente

Sta girando molto sui social un’immagine con una sorta di gioco, nella quale si vede questa foto, mostrata come un ufo che vola sulle teste dei presenti, ignari di tutto. In realtà si tratta di una divertente foto rompicapo e non di facile interpretazione. Dandogli una prima occhiata, salta subito all’occhio una figura insolita che sembra stia volando in cielo. Di cosa si tratta? Si potrebbe trattare di un ufo, o comunque di un veicolo certamente non comune. E invece no! Si trova sicuramente a ridosso del terreno, a non più di 10-15 metri da terra. Andando più in basso, è possibile notare la presenza di diverse persone, di cui alcune in divisa, incredibilmente tranquille e che non danno troppo peso al veivolo che si trova poco sopra le loro teste, com’è possibile? Nessuno si pone delle domande a riguardo? C’è un oggetto misterioso che sta volando a pochissima distanza dal terreno!

La stupefacente soluzione alla foto rompicapo

Avete notato qualcosa di diverso? Esattamente. Si trattava di un’immagine capovolta in fase di editing. Ma partiamo, ancora una volta, analizzando la parte superiore della foto. Ci sono sempre degli uomini, dei quali è possibile intuire, grazie alla loro divisa, che si tratta di pompieri. Anche il veicolo alle loro spalle sembra essere un fuoristrada dei vigili del fuoco. Poco sotto è riflessa la loro immagine. È perciò ovvio che il luogo in cui è stata scattata la foto deve essere vicino a una distesa d’acqua, che riflette i pompieri e parte del paesaggio alle loro spalle. E il misterioso veicolo in volo che si poteva vedere nell’immagine capovolta? Guardate sul fondo dell’immagine, cosa vi sembra? Si tratta di un veicolo, apparentemente un SUV, finito in acqua. I pompieri sono sul luogo per cercare di tirare l’automobile fuori da lì e riportarla in superficie. Risolto il rompicapo. Ci eravate arrivati o vi è servita la soluzione per risolverlo?

