Coronavirus, buone notizie arrivano dalla Cina: per la prima volta le guarigioni superano i contagi del COVID-19

Per la prima volta arriva direttamente dalla Cina una buona notizie sul Coronavirus. Martedì, il governo di Pechino ha comunicato che il numero dei guariti dal COVID-19 è stato superiore dei nuovi casi. In totale le persone dimesse dai nosocomi cinesi sono state 1.824, a fronte dei 1.749 nuovi contagi. La commissione medica del paese asiatico ha confermato sempre nella zona di Hubei (epicentro del problema) 56 nuovi casi, in calo per il 15simo giorno di fila. Tutto sommato si può iniziare a dire che il Coronavirus è in diminuzione come forza “distruttiva”. Ma l’emergenza, come confermato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, non è terminata. Le misure restrittive continuano ad essere in vigore dentro e fuori i confini nazionali cinesi.

In ordine sparso arrivano diversi aggiornamenti sul Coronavirus da vari angoli del mondo. Vediamoli insieme:

I passeggeri iniziano a lasciare la nave Diamond Princess in quarantena in Giappone

• Seconda morte per coronavirus registrata a Hong Kong

• Gli evacuati statunitensi della nave da crociera hanno confermato di avere un virus

• 2.004 morti, oltre 74.100 casi confermati nella Cina continentale

• La Cina revoca le credenziali di tre reporter del Wall Street Journal per un pezzo d’opinione

• La Cina annuncia misure per ridurre i costi per le imprese colpite dall’epidemia

• Adidas, Puma e altre aziende multinazionali chiudono i propri negozi in Cina.

È stato confermato che circa 621 persone a bordo della Diamond Princess hanno il virus tra gli oltre 3.000 che sono stati testati. C’erano in totale circa 3.700 passeggeri compresi i membri dell’equipaggio.

