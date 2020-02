Ripercussioni per la Apple a causa del Coronavirus. L’azienda di Cupertino rimanda la presentazione del nuovo ipad Pro e delle AirPods lite.

Il Coronavirus sta rallentando l’economia mondiale, portando gravi ripercussioni sulle produttività delle fabbriche in Cina. A pagarne le conseguenze è anche il gigante Apple. La casa di Cupertino infatti sta lavorando per distribuire i nuovi prodotti 2020, ma da indiscrezioni provenienti dall’Asia potrebbe essere rimandata la presentazione di due novità.

Stiamo parlando del nuovi ipad Pro e delle AirPods Pro Lite. Nel primo caso parliamo del famoso tablet, in versione 12 pollici e con una nuova fotocamera in grado di riconoscere gli oggetti, mentre gli auricolari sono una versione più economica di quelli più famosi – e costosi.

Secondo il portale Digitimes ci sarà un ritardo nel lancio di questi due prodotti, inizialmente previsto nel secondo trimestre del 2020 e quindi spostato nella parte finale dell’anno.

Coronavirus, nessun ritardo previsto per il nuovo Apple IPhone 9

I piani della Apple sono dunque solo rimandati, ma non dovrebbe esserci un rallentamento per la presentazione del nuovo IPhone 9. Lo smartphone andrà a prendere il posto del device economico IPhone SE, dovrebbe costare circa 400 dollari e sarà in vendita a partire da aprile.

Intanto continuano ritardi nella prodizione Apple anche in altre fabbriche cinesi, come quella della Foxconn di Zhengzhou. Qui molti lavoratori non sono potuti rientrare dalle ferie per il capodanno lunare a causa della quarantena imposta per la diffusione del Coronavirus.

