Nuovi contagi di Coronavirus sulla nave da crociera Diamond Princess

La nave da crociera ancorata a Yokohama, è in balia del caos. Altri 79 contagi sulla Diamond Princess ed il totale è di 621. Sono giorni di grande apprensione in tutto il mondo per la diffusione senza fine del Coronavirus. Dopo aver contagiato decine di migliaia di persone e averne uccise circa 1800, l’epidemia influenzale proveniente dalla Cina sta causando il panico in due navi da crociera ferme nell’estremo oriente: la Diamond Princess e la Westerdam. L’Italia è in apprensione per le condizioni dei propri connazionali a bordo delle due imbarcazioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Coronavirus, via allo sbarco dei non contagiati dalla Diamond Princess

Diamond Princess, italiano risultato positivo al Coronavirus

La Protezione civile ha comunicato che nella Diamond Princess, ferma ormai da settimane nel porto di Yokohama in Giappone, c’è un italiano risultato positivo ai test sul Coronavirus. Il nostro connazionale, però, sarebbe ripartito con un volo verso gli Stati Uniti, dove è residente insieme alla moglie americana, anche se si attendono conferme. Nel frattempo il Ministro della Salute nipponico Katsunobu Kato ha annunciato che le persone non contagiate verranno fatte scendere dalla nave a partire da mercoledì, e in tre giorni sarà completamente evacuata.