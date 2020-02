La Brexit è realtà: dal 2021 verranno introdotte nuove linee sull’immigrazione per chi non parla inglese e per i lavoratori non qualificati

Da ormai qualche settimana la Brexit è realtà. Il Regno Unito non farà più parte dell’Unione Europea, grazie ai voti ottenuti tramite referendum nel giugno 2016. Iniziano ad arrivare le prime direttive circa le novità che verranno messe in atto a partire dal prossimo anno. Ossia dopo aver passato la fase di transizione. Secondo quanto riporta ‘Ansa’, tra le prime novità del 2021 ci saranno nuove linee sull’immigrazione che chiuderanno le porte a coloro che non parlano un buon inglese e a coloro che non hanno un lavoro che rientra in certi range prestabiliti. Nello specifico, è stato il governo di Boris Johnson a presentare questo nuovo modello, un sistema a punti molto simile a quello australiano. Sono già arrivate le prime critiche e discordanze dall’opposizione, la quale accusa questa linea di essere troppo severa, che disincentiva l’immigrazione e addirittura a tratti ‘xenofoba’.

Brexit, chi potrà entrare in UK dal 2021

Chi potrà entrare in Gran Bretagna a partire dal prossimo anno? Secondo quanto riportato dal documento diffuso dal governo britannico, otterranno il visto coloro i quali dispongono di un salario minimo di 25.000 sterline, con alcune eccezioni per mansioni più in carenza di lavoratori. I musicisti, gli artisti e gli atleti potranno comunque entrare per attività legate al loro lavoro. Entrando più nello specifico, ci sarà un sistema a punti: per poter ottenere il visto, sarà necessario ottenerne almeno 70. Questi saranno assegnati ai richiedenti in base alla conoscenza della lingua inglese, al reddito, alla mancanza di uno specifico lavoro e in base a determinate qualifiche professionali. Sarà possibile visitare il paese fino a un massimo di sei mesi, ma senza poter stabilirsi in territorio britannico permanentemente e lavorare. L’obiettivo è quello di incentivare l’immigrazione di persone di cui il paese ha bisogno, ossia da poter inserire sin da subito nel sistema britannico, con un lavoro fisso e una buona conoscenza della lingua.

