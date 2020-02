Bonus maturità, premio in denaro per i 110 e lode: le cifre

Bonus maturità: come ogni anno, è pronto un premio in denaro per i migliori studenti che centreranno il 110 e lode nell’esame di Stato.

Non tutti lo sanno, ma esiste un bonus maturità per gli adolescenti che ogni anno si apprestano al famigerato esame di Stato. Introdotto dal lontano 2007 dall’allora ministro Giuseppe Fioroni, vige tuttora ed è valevole per gli studenti che raggiungono l’ambito 110 e lode.

Bonus maturità, le cifre del 2020

E’ una norma che va dunque da oltre un decennio scolastico, ma – come evidenzia Skuola.net -, il suo valore economico è calato a picco negli ultimi anni. Si è infatti partiti da tesoretto di 1.000 euro a studente, per poi scivolare a soli 255 euro attuali.

La media è crollata man mano di anno dopo anno. Nel 2010 il premio era già diventato 600 euro per poi scendere a 500 nell’anno successivo. C’è stata giusta un’illusione col rialzo a 650 euro erogati nel 2012, per poi intraprendere la discesa con i 500 del 2012 e 2013, i 450 del 2014 e 2015, i 370 nel 2016, i 340 nel 2017 e i 300 nel 2018.

Il motivo di questa caduta libera? L’aumentare dei meritevoli di anno in anno. Con un aumento dell’1,6%, i ‘top’ sono stati ben 7.365 nel recente 2019. Un ulteriore aumento rispetto ai 6.004 del 2018. Il che il budget stanziato dal MI, di fatto, è stato diviso in molte più fette. Campania, Puglia e Sicilia salgono sul podio d’Italia con i suoi alunni modello.