Ben Affleck, l’incredibile confessione dell’attore americano: “L’Alcol ha distrutto completamente la mia vita, sia privata che professionale”

Ben Affleck ha deciso di aprirsi come non mai prima d’ora.

L’attore 47enne è stato recentemente intervistato dal New York Times, confessando il terribile percorso vissuto negli ultimi anni e culminato con il terzo periodo di riabilitazione nell’ottobre 2018. Dalle sue rivelazioni emergono particolari riguardo il divorzio dalla moglie Jennifer Garner, e il declino della sua carriera ad Hollywood.

Affleck vorrebbe non aver mai divorziato dalla Garner.

“Il più grande rimpianto della mia vita è questo divorzio. La vergogna è davvero enorme. Non vi è alcun aspetto positivo della vergogna“, ammette Affleck, che ha concluso il suo matrimonio con la Garner nel 2018 dopo una lunga separazione. “È solo un accenno in una sensazione atroce e tossica di bassa autostima e disprezzo di sé”.

“Non è particolarmente salutare per me ripensare a tutti i miei fallimenti“, aggiunge. “Ho sicuramente fatto degli errori. Ho certamente fatto cose di cui mi pento. Ma bisogna provare ad andare avanti”.

Ben Affleck, l’incredibile confessione: “L’alcol ha distrutto la mia vita”

Il noto attore americano Ben Affleck è stato letteralmente rovinato dall’alcol. La sua vita professionale e privata è naufragata per colpa di questa dipendenza, durissima da sconfiggere. Ha iniziato a bere di più quando le cose hanno iniziato a “cadere a pezzi” con la moglie Jennifer Garner.

“Ho bevuto in modo contenuto per molto tempo. Quello che è successo è che ho iniziato a bere sempre di più quando il mio matrimonio stava andando in pezzi”, confessa. “Era il 2015, 2016. Il mio bere, ovviamente, ha creato altri problemi coniugali“.

Affleck ammette che la ricaduta è stata “imbarazzante”, specialmente per i tre bambini che condivide con la Garner: Violet, 14, Seraphina, 11 e Samuel, 7.

“Vorrei che non fosse successo. Vorrei davvero che non fosse su Internet per i miei figli” dice. “Jen e io abbiamo fatto del nostro meglio per affrontarlo ed essere onesti“.

Gli ci volle un po’ per ammettere che era un alcolizzato.

“C’è un sacco di alcolismo e malattie mentali nel passato della mia famiglia“, afferma Affleck, raccontando la storia di suo padre, Timothy, ubriaco quasi ogni giorno, quando lui era solo un adolescente.

“Più sono diventato vecchio, più riconosco che mio padre ha fatto il meglio che poteva”.

Oltre a suo padre, il fratello di 44 anni, Casey, ha parlato in passato delle sue lotte contro l’alcolismo. Come osserva il New York Times, la loro nonna paterna e uno zio sono entrambi morti per suicidio, e i due hanno anche una zia che era una drogata di eroina.

“L’eredità è abbastanza potente e talvolta difficile da scuotere”, afferma. “Mi ci è voluto molto tempo per ammettere a me stesso che sono un alcolizzato. Il prossimo drink non sarà diverso“.

Bradley Cooper e Robert Downey Jr. lo hanno aiutato a rimettersi in piedi.

“Sono ragazzi che sono stati di grande aiuto e per i quali provo un grande senso di gratitudine“, rivela Affleck.

Anche la carriera ha risentito della sua dipendenza. Il suo addio a Batman, è dovuto proprio a questo. Dopo “Batman v Superman” e “Justice League“, che furono dei flop e ricevettero parecchie critiche, aveva scritto la sceneggiatura di un nuovo progetto sull’uomo pipistrello. Quando lo fece leggere però gli fu detto che seppur ritenuto “molto buono” non poteva essere realizzato data la sua condizione personale, poco affidabile.

Ora il tunnel sembra terminato e a quanto pare anche il mondo del cinema aspetta di nuovo il ritorno di uno dei migliori interpreti degli ultimi 20 anni.

