Bambina stuprata da un gruppo di minorenni. Una situazione davvero incredibile quella che è venuta a galla nel Napoletano, che sta sconvolgendo l’opinione pubblica.

Oramai l’infanzia è sempre più un ricordo del passato. I social network e la crisi economica alla quale bisogna fare fronte oggi spingono i bambini a crescere troppo in fretta. I valori morali vengono meno, ed i bambini fanno gli adulti. O meglio, fanno tutto ciò di negativo che fanno gli adulti. Una situazione difficile, dal quale solo la scuola e l’educazione a casa possono salvarci. Intanto, però, nel Napoletano è successo qualcosa di a dir poco tremendo. Secondo quanto riporta ANSA, infatti, una bambina di appena dieci anni è stata stuprata più volte da altri minorenni. Un racconto che fa gelare il sangue e porta a riflessioni sui nostri tempi, sempre più oscuri e problematici.

Bambina stuprata da gruppo di minorenni, video online

Appena 10 gli anni che ha la bambina protagonista dell’inchiesta che la procura di Napoli sta portando avanti. L’anno scorso, a giugno e poi a dicembre, la ragazza è stata stuprata da un branco di ragazzi di età compresa tra gli 11 ed i 14 anni. I ragazzi, prendendola dalla strada, l’hanno trascinata in uno scantinato e poi l’hanno stuprata a turno. Una faccenda che fa rabbrividire. Come non fosse abbastanza, i ragazzi hanno anche filmato l’atto, pubblicando online i video. Ora la autorità stanno facendo le dovute indagini. I bambini, portati in tribunale, hanno negato di essere quelli che si vedono nel video.

