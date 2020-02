Autobus in fiamme in autostrada, si salvano 30 persone: ecco il Video di quanto accaduto in queste ore sull’A24 che collega Roma a Teramo.

Grandissimo spavento, oggi, lungo l’autostrada A24 che collega Roma a Teramo. Un autobus con circa 30 persone a bordo – secondo quanto riportato in queste ore da ‘Fanpage.it’ – avrebbe infatti preso fuoco improvvisamente all’uscita da una galleria e solo la freddezza e la caparbietà dell’autista avrebbero evitato il peggio. L’incidente è avvenuto precisamente nei pressi di Magliano de’ Marsi, comune di poco meno di 5 mila abitanti in provincia dell’Aquila.

LEGGI ANCHE >>> Torino, bimba di 17 mesi muore in ospedale: indagati quattro pediatri

Autobus in fiamme in autostrada: ecco il Video

L’autista si sarebbe accorto subito del problema e, dunque, avrebbe ordinato alle persone di scendere dall’autobus poco prima che le fiamme distruggessero completamente il mezzo. Immediato l’intervento da parte dei vigili del fuoco, che in pochi istanti hanno spento l’incendio, mentre le 30 persone sono state tratte in salvo dai soccorritori giunto sul posto. Ecco il VIDEO pubblicato in queste ore da ‘Rete 8’ su Youtube:

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE QUESTI ARTICOLI

Questo >>> Ravenna, svastica sul monumento dei partigiani: la denuncia del sindaco

O ancora questo >>> Intervento con realtà aumentata, Italia prima nel mondo