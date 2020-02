Atalanta-Valencia 4-1: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino del primo Ottavo di Champions League che vedeva in campo un’italiana.

Atalanta-Valencia: nemmeno nei sogni i tifosi della Dea avrebbero potuto immaginare una serata così. Ma questa è realtà, non fantasia e o Quarti di finale adesso non sembrano più soltanto una bella speranza. Nonostante qualche distrazione di troppo, Gasperini disegna la partita perfetta cpome dimostra il punteggio ma anche il gioco visto a San Siro.



Ogni volta che Gomez e compagni spingono, sono dolori. Pasalic si divora il vantaggio ma ci pensa ppoco dopo il quarto d’ora Hateboer con un perfetto inserimento. Gli spagnoli reagiscono, colpiscono anche un clamoroso palo dopo una dormita della difesa nerazzurra, ma l’Atalanta è letale. E se Ilicic segna anche di destro, con precisione chirurgica, signifoica che è veramemnte serata.

Nella ripresa Freuler (decimo marcatore diverso per Gasperini in questa Champions) e ancora Hateboer in contropiede confezionano un punteggio clamoroso. Poi fatalmente la squadra stacca la spina e arriva la rete di Cheryshev a tenere viva la fiammella della speranza. Nell’altra partita della serata con un rigore di Timo Werner il Lipsia ha battuto il Tottenham a Londra.

Atalanta-Valencia: voti e highlights

Di seguito tabellino, voti e highlights della sfida per gli Ottavi di Campiond League tra Atalanta e Valencia:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 6.5; Toloi 6.5, Palomino 6, Caldara 6 (75′ Zapata); Hateboer 7.5, De Roon 6.5, Freuler 7, Gosens 6.5; Pasalic 6 (Tameze); Ilicic 7.5, Gomez 6.5 (81′ Malinovskyi). All. Gasperini 8.

VALENCIA (4-4-2): Doménech 7, Wass 6, Diakhaby 5.5, Mangala 5, Gayà 6; Ferran Torres 6.5, Parejo 6, Kondogbia 5, Soler 5.5; Guedes 5.5 (64′ Cheryshev 6.5), Maxi Gomez 4 (73′ Gameiro). All. Celades 4.

MARCATORI: 16′ e 62′ Hateboer (A), 42′ Ilicic (A), 57′ Freuler (A), 66′ Cheryshev (V).

AMMONITO: Hateboer

