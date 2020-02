Viterbo, blitz dei Carabinieri Nas che hanno segnalato 10 persone: queste, gestori e proprietari di locali turistici, omettevano il protocollo anti-legionellosi.

NAS, controlli a tappeto nel territorio nostrano. Blitz a Torino, Ragusa e Viterbo nelle ultimissime ore. Si è trattato di una serie di verifiche che rientrano nella normale prassi relativa alla sicurezza alimentare, dalle quali però sono emerge verità piuttosto spiacevoli.

Viterbo, segnalate 10 persone dal Nas

A Viterbo, per esempio, nell’ambito di una serie di ispezioni che ha avuto riguardato in particolare diverse strutture turistiche laziali, sono state segnalate ben 10 persone alle ASL di Rieti e Viterbo. Motivo: non hanno applicato delle basilari regole di sicurezza con possibili gravi conseguenze.

Il provvedimento è stato emesso nei confronti di gestori e proprietari di diversi local. Questi, precisamente, avevano omesso il protocollo relativo alla prevenzione e al controllo del rischio di legionellosi. Si tratta di un’infezione polmonare causata da un batterio specifico, ovvero la Legionella pneumophila.

E’ presente soprattutto nell’acqua, che sia essa naturale o artificiale, ma può essere trasmesso anche via aerea. Se non curato adeguatamente, può causare gravi infezioni e anche la morte. Non uno scherzo dunque. Eppure c’è chi ha azzardato con grave negligenza.