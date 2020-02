Reggio Calabria, due giovani scappano dalla polizia in moto senza casco: l’inseguimento viene filmato, ma non va a buon fine

Una bravata finita male. Due giovani di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, hanno avuto la “geniale” idea di sfuggire alla polizia in sella a una moto, sprovvista di immatricolazione e assicurazione, senza casco. L’inseguimento con le forze dell’ordine è cominciato in una zona pedonale della cittadina calabrese e i due sono riusciti a seminare gli agenti, passando per stradine secondarie.

Reggio Calabria, scappano dalla polizia in moto senza casco: il finale è amaro – VIDEO

Uno dei due scapestrati ha pensato bene di riprendere tutta la scena della loro fuga in un video su Instagram con lo smartphone e ha pubblicato tutto nella ‘Story’, scrivendo un goliardico “Mo mi trovi“, deridendo la polizia. L’inseguimento con le forze dell’ordine, che non hanno potuto raggiungere in auto le zone pedonali attraversate dai ragazzi in moto, si sono arresi.

Ma per i due giovani non c’è stato alcun lieto fine. Gli agenti, infatti, hanno riconosciuto i soggetti, che sono stati segnalati. Così nel Commissariato di Polizia di Cittanova è bastata una semplice ricerca sui social per trovare il video postato su Instagram ed identificare i trasgressori. Il mezzo, risultato di proprietà della madre di uno dei due ragazzi e non immatricolato, né assicurato, è stato trovato nei pressi della loro abitazione ed è stato sequestrato. Il conducente del veicolo è stato severamente multato con una somma di 4.000 euro per violazione del codice della strada. Il video è stato poi postato sul profilo Twitter ufficiale della Polizia di Stato.