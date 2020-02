Nuovo ponte Genova, l’Antimafia blocca un’azienda del cantiere. Non potrà più accedere ai lavori dopo l’interdizione della Prefettura

I lavori per la costruzione del nuovo viadotto di Genova sono iniziati ormai da diversi mesi. I primi piloni da 100 metri sono stati innalzati per costruire l’impalcatura del ponte che sostituirà il vecchio Morandi. Come spesso capita in Italia, però, arrivano sempre degli intoppi dal punto di vista giuridico. Dopo alcuni accertamenti effettuati dalla Prefettura di Genova, nell’ambito del Protocollo Antimafia, un’azienda di trasporti non potrà più accedere al cantiere. La misura arriva dopo che la Prefettura di Reggio Calabria aveva emesso un’interdizione ai danni della stessa società che avrebbe dovuto effettuare delle consegne all’interno del cantiere del nuovo ponte di Genova.

Nuovo ponte di Genova, l’Antimafia blocca un’azienda di trasporti del cantiere

La Struttura Commissariale della Prefettura genovese ha spiegato attraverso una nota: “Il sub-contratto di lavoro con la suddetta azienda è stato risolto. Non potrà mai avere accesso al nuovo cantiere”. Ovviamente i controlli sono estesi a tutte le aziende che stanno operando sul viadotto sul Polcevera.

Il Commissario fa sapere che la suddetta società non aveva ancora mai avuto accesso al cantiere.

“Quanto accaduto mette in luce l’utilità e il buon esito degli attenti controlli svolti, puntualmente eseguiti nei confronti di tutte le aziende che orbitano attorno al cantiere di ricostruzione del nuovo ponte di Genova“.

L’azienda interdetta è una società di trasporti di nome Nemesis con sede a Motta San Giovanni (Reggio Calabria). Non è però il primo caso di interdizione da parte del Protocollo Antimafia da quando è iniziata la ricostruzione del viadotto. Un primo blocco era arrivato a maggio 2019 con un provvedimento del prefetto notificato dalla Dia alla Tecnodem di Napoli. L’azienda si occupava di demolizione del materiale ferroso. Era tra le ditte subappaltatrici per la demolizione e la bonifica di impianti tecnologici, per un corrispettivo di circa 100 mila euro.

