All’età di 72 anni è morto l’attore Flavio Bucci che fu protagonista nel film ‘Ligabue’ ed il prete Don Bastiano ne ‘Il marchese del grillo’

All’età di 72 anni è morto l’attore Flavio Bucci. L’annuncio lo ha dato il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, dove risiedeva l’uomo da diversi anni. A trovarlo senza vita è stata una persona che aveva accesso al suo alloggio, questa ha poi dato l’allarme. Sono arrivati subito i soccorsi che non hanno, però, potuto far altro che decretarne il decesso. Probabilmente sarà stato colpito da un infarto che l’ha stroncato.

Flavio Bucci, via ed opere dell’attore

Bucci è nato a Torino nel 1947 da una famiglia originaria di Campobasso e Foggia. Dopo la formazione alla scuola del Teatro Stabile di Torino fu chiamato da Elio Pietro che gli diede il ruolo di protagonista nel film del ’73 La proprietà non è più un furto. Nel 1977 sale alla ribalta con il ruolo del pittore Antonio Ligabue nello sceneggiato Rai ‘Ligabue‘. Importante fu anche l’interpretazione di Don Bastiano ne ‘Il marchese del grillo’. Diverse sono state le sue opere anche in teatro, oltre che al cinema ed in tv. Sposò Micaela Pignatelli da cui ha avuto due figli, Alessandro e Lorenzo. Ruben invece, il terzo figlio, nacque da una relazione con la produttrice olandese Loes Kamsteeg.

