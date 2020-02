Mafia, arrestato a Palermo un uomo che ha un legame profondo con la strage di Capaci. Era il cognato di Vito Schifani, morto con Giovanni Falcone.

Mafia, arrestato insieme ad altre sette paersone in seguito ad un’inchiesta della Dda di Palermo. Giuseppe Costa, muratore e imbianchino incensurato di 58 anni, però non è un nome qualunque. Perché lui è anche il fratello di Rosaria Costa, vedova di uno degli agenti di scorta ucciso con Giovanni Falcone a Capaci.

Da allora, dopo la strage del 23 maggio 1992, con le parole fortissime di condanna pronunciate ai funerali, Rosaria era diventata il simbolo della Sicilia che si ribella. Oggi il suo nome torna di moda per una vicenda di cronaca tutta da chiarire. Ma le accuse nei confronti del fratello sono molto pesanti. Secondo la Ddaaccando alla sua attività ufficiale ce n0era un’altra parallela.

Giuseppe Costa infatti sarebbe stato un uomo importante nel clan dell’Arenella, sgominato in parte oggi. Avrebbe gestito i soldi della famiglia dominante a vrebbe anche raccolto i proventi del pizzo gestendo anche l’assistenza ai parenti dei carcerati. In particolare sarebbe stato legato a Gaetano Scotto, uno dei boss mafiosi più discussi degli ultimi anni.

Vito Schifani morì nella strage di Capaci, le dure parole della moglie



L’operazione è stata battezzata ‘White Shark’ e gli otto arrestati sono ritenuti coinvolti a vario titolo. Le accuse parlano di associazione mafiosa, intestazione fittizia aggravataestorsione aggravata in concorso e altro. L’inchiesta è stata coordinata dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca e dai sostituti Amelia Luise e Laura Siani della Dda di Palermo.

E sulla testa di Giuseppe Costa pendono accuse pesanti che riportano la mente alla sorella, Rosaria Costa. Era spostata con Vito Schifani, all’epoca 27enne (lei ne aveva 22) e insieme avevano un figlio di appena 4 mesi. Emanuele. Lei tre anni dopo se nì’è andata dall’isola insieme al figlio, oggi capitano nella Guardia di Finanza, e ha sposato con un militare.

Ai funerali del marito e delle altre vittime, a cominciare dal giudice Falcone e dalla moglie, Rosaria salì sul puloto per ricordarli. Lesse un messaggio che ha fatto il giro del mondo: “Io, Rosaria Costa, vedova dell’agente Vito Schifani mio, a nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato. Sì, lo Stato…, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso. Rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro (e non), ma certamente non cristiani, sappiate che anche per voi c’è possibilità di perdono: io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio, se avete il coraggio di cambiare… Ma loro non cambiano…”