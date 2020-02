Insegnante incinta del bambino a cui impartiva ripetizioni. Una storia davvero incredibile quella che da poco è venuta a galla a Prato, in Toscana.

Una storia davvero incredibile quella che è accaduta in Italia, precisamente a Prato, Toscana. Qui una donna di 32 anni è rimasta incinta. Fin qui nulla di problematico, se non fosse che il padre del bambino è uno studente a cui faceva ripetizioni. E non uno studente qualsiasi, ma un ragazzo di appena 16 anni che passava interi pomeriggi con lei, per fare i compiti. E, a quanto pare, anche molto altro. Oggi il ragazzo è stato interrogato in tribunale, ed ha raccontato quanto accaduto ed il suo rapporto con l’insegnante. Una storia davvero incredibile, assurda, che sta suscitando reazioni contrastanti nell’opinione pubblica.

LEGGI ANCHE —> Capitano Ultimo, assessore all’Ambiente della Calabria

Insegnante incinta del 13enne a cui fa ripetizioni a domicilio

Oggi il 14enne è stato interrogato da un tribunale. Il ragazzo, riporta Ansa, ha sostenuto che la sua relazione sessuale con l’insegnante durava da anni. “Il primo rapporto l’ho avuto quando avevo 13 anni, non ricordo il giorno esatto ma era il giugno del 2017″, ha detto. Poco più che un bambino, insomma, che per tre anni ha avuto dei rapporti di natura sessuale con la sua insegnante, prima che rimanesse incinta. Ora la donna ed il marito sono sotto accusa per diversi reati. La 32enne, che ha partorito il bambino, è a processo per violenza sessuale su minore. Lei e il marito, poi, sono accusati di alterazione di stato civile, avendo finto che il bambino appena nato sia di loro due, invece che della donna ed il ragazzo a cui faceva ripetizioni. Solo il tempo dirà come andrà a finire questa spinosa situazione legale.

LEGGI ANCHE —> Morto Flavio Bucci a 72 anni, vita e carriera dell’attore